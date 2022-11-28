Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипотношений

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран, сообщается на сайте Кремля. Документ состоит из 37 пунктов. В тексте указано, что Москва и Астана будут развивать союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия.

Президенты также договорились продолжать взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе наращивать потенциал ОДКБ. Отдельно в декларации отмечено, что в ядерной войне не может быть победителей и «она никогда не должна быть развязана».

Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод, — указано в декларации.

Стороны совместно выступили за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций. В декларации говорится, что государства будут содействовать запуску многосторонних переговоров для разработки Международной конвенции по борьбе с биотерроризмом.

В одном из пунктов указано, что РФ и Казахстан продолжат создавать благоприятные условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга.

Лидер Казахстана ранее прибыл с официальным визитом в Россию для проведения переговоров с Путиным. Это первый зарубежный визит Токаева с момента переизбрания на должность главы государства.

Путин отмечал, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. По словам российского лидера, общий объем капиталовложений РФ составляет почти $17 млрд. Он подчеркнул, что 76 из 89 субъектов РФ установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Президент добавил, что страны также имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.