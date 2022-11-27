Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает ТАСС. 28 ноября у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Это первый зарубежный визит Токаева с момента переизбрания на должность главы государства.

Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

После Москвы Токаев посетит с официальным визитом Францию. На 29–30 ноября у него назначены переговоры с президентом республики Эммануэлем Макроном, в ходе которых стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства.

26 ноября Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии входит в число основных приоритетов внешней политики Казахстана. Он подчеркнул, что государство продолжит осуществлять сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Действия правительства будут направлены на защиту национальных интересов, заметил политик.

Ранее Токаев после победы на внеочередных выборах президента Казахстана принял присягу. Переизбранный глава государства вступил в должность. Церемония прошла во Дворце Независимости в Астане.