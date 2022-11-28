Путин назвал Россию крупнейшим инвестором в экономику Казахстана Путин заявил, что международная торговля переживает кризис

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Владимир Путин

Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, общий объем капиталовложений РФ составляет почти $17 млрд. Он добавил, что международная торговля переживает кризис, в связи с чем Россия предпринимает шаги по переориентации операций на новые рынки, передает РИА Новости.

Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений составляет почти $17 миллиардов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, — сказал президент, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Путин подчеркнул, что 76 из 89 субъектов РФ установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Президент добавил, что страны также имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.

Путин также подчеркнул, что международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», отметил президент.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее прибыл с официальным визитом в Россию. 28 ноября он проведет переговоры с Путиным. Это первый зарубежный визит Токаева с момента переизбрания на должность главы государства.

26 ноября Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии входит в число основных приоритетов внешней политики Казахстана. Он подчеркнул, что государство продолжит осуществлять сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Действия правительства будут направлены на защиту национальных интересов, отметил политик.