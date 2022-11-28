«Старые песни о главном»: эксперт сообщил, о каких проблемах говорил Токаев Эксперт Демидов: для Астаны важным является вопрос поставки своих энергоресурсов в обход России

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru рассказал, о каких проблемах в отношениях с Россией мог говорить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Москву 28 ноября. По мнению аналитика, для Астаны важным является вопрос поставки своих энергоресурсов в обход РФ, в частности газа и нефти. Также, отмечает Демидов, Казахстан стремится решить вопрос транспортировки своего урана, так как он экспортируется исключительно через территорию России.

Казахстан уже достаточно давно судорожно ищет пути прокачки своей нефти в обход России. Отсюда и увеличение объемов прокачки через Азербайджан, таким образом они отчасти минимизируют поставки через отечественную КТК. По газу, очевидно, будет торг по объемам прокачки и по цене, это все, как говорится, «старые песни о главном». Интереснее вопрос обстоит с транспортировкой казахстанского урана, так как он транспортируется исключительно через территорию РФ и сейчас они также пытаются искать обходные пути, на этом, думаю, они и сосредоточат основные усилия, — считает Демидов.

Токаев в ходе своего визита в Москву сообщил, что на данный момент существуют темы, требующие переговоров, в частности, в газовой сфере. Однако Астана не «драматизирует какие-либо вопросы» и готова к диалогу, добавил он.

28 ноября Владимир Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран. Документ состоит из 37 пунктов. В тексте указано, что Москва и Астана будут развивать союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия.