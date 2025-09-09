Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег Юрист Палюлин: пожаловаться на банк за отказ вернуть средства можно в ЦБ

При затягивании банком процедуры возврата средств, клиенту следует написать заявление о закрытии счета, обязательно сославшись на требование о соблюдении установленного законом семидневного срока, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. По его словам, в случае отказа необходимо обратиться с жалобой в Центральный банк РФ и Росфинмониторинг. Но тогда нужно доказать бездействие банка, добавил юрист.

Если банк не торопиться вернуть деньги клиенту, в первую очередь нужно оформить письменное заявление о закрытии счета, при этом обязательно сослаться на требование о соблюдении семидневного срока. При отказе или затягивании процесса — немедленно обратиться с жалобой в Центральный банк РФ и Росфинмониторинг, приложив копию заявления и доказательства бездействия банка, — сказал Палюлин.

По словам юриста, параллельно можно готовить исковое заявление в суд о расторжении договора банковского счета и взыскании средств. Причем в суде следует требовать не только возврата основной суммы, но и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за весь период просрочки», отметил он.

Ранее сообщалось, что российские банки могут умышленно затягивать процедуру возврата средств и закрытия счетов граждан с целью получения дохода от оборота денег. В числе других причин — технические задержки проведения платежей и внутренние процедуры банка. Также кредитные организации могут это делать из-за проверки по «антиотмывочному закону».