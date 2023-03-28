В платежку ЖКУ могут включить новую услугу: как подорожает «коммуналка» На потребителей хотят возложить расходы на установку умных счетчиков

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В России хотят включить в тарифы ЖКХ установку умных счетчиков и их обслуживание. С такой инициативой выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о приборах учета воды и тепла. Почему чиновники такие умные и как это может повлиять на тарифы на «коммуналку» — в материале NEWS.ru.

Что предлагает Минстрой

Минстрой хочет распространить в России умные счетчики воды и тепла, а расходы на их установку и обслуживание включить в коммунальные тарифы. Обязанность по установке предлагают возложить на ресурсоснабжающие организации.

Напомним, ведомство предлагало включать в тарифы на тепло и воду расходы на «цифровую инфраструктуру» (установку умных приборов учета в том числе) еще летом 2022 года. При этом ФАС выступала против изменений принципов расчета платежа. Как отмечал «Коммерсант», в некоторых регионах это могло привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции.

Теперь же, с учетом напора Минстроя, некоторые СМИ уже строят предположения о появлении в платежках новой графы.

Когда это должно произойти

По плану Минстроя, в 2024 году надо внести изменения в законодательство для подготовки правовой основы для нововведений, в 2025 году должна начаться замена счетчиков в нежилых зданиях, а с 2027 года — уже в жилых.

Коммуналка подорожает?

При включении умных счетчиков в тарифы коммунальных услуг размер общего платежа за ЖКУ может вырасти. Насколько — точно сегодня никто не скажет. Во-первых, сами счетчики заметно отличаются по цене, во-вторых, неясно, на какой период платежей за «коммуналку» будет растянута оплата установки и обслуживания этих приборов. Это может быть, к примеру, год, а может быть, два года, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

С оценкой стоимости оборудования и расчета ежемесячного платежа возникают вопросы, это серая область, которую очень сложно проконтролировать, соглашается эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович. И действительно, ранее эксперты озвучивали абсолютно разные прогнозы насчет повышения коммунальных тарифов из-за умных приборов — от нескольких процентов до 20% с лишним.

Еще больше прогнозов о повышении платы и переходе россиян на умные счетчики NEWS.ru собрал тут и тут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А может, все-таки не придется платить больше?

Впрочем, с тезисом о подорожании «коммуналки» не согласны в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Когда инициатива обсуждалась еще год назад, в аппарате заявили, что развитие системы умных приборов учета даст существенный экономический эффект, в том числе для граждан, одновременно с этим снизив риск аварий.

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием умных счетчиков», — подчеркнули в пресс-службе.

Что вообще умеют умные счетчики, зачем они нужны

Такие приборы учета автоматически передают данные о расходе электроэнергии напрямую в ресурсоснабжающие организации. То есть гражданам не нужно отслеживать и отправлять показатели самостоятельно.

Такие счетчики способны измерять и фиксировать потребление электроэнергии, уровни напряжения и коэффициент мощности, основные параметры качества (например, скачки напряжения). Они могут передавать сигнал об авариях и сбоях в работе сети. Потребителям услуг можно будет следить за показателями онлайн.

Кроме того, с помощью умных счетчиков также можно удаленно ограничить энергоснабжение должников.

А что там с мудрыми электросчетчиками

А вот внедрение интеллектуальных систем для учета платы за свет начали гораздо раньше. С 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики электроэнергии или те, срок эксплуатации которых истек, должны за свой счет менять на новые поставщики электроэнергии. И с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть умными и сами передавать данные в энергетическую компанию. Отметим, что это относится только к счетчикам электроэнергии.

В прошлом году Минэнерго предлагало заставить должников платить за установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Меру намеревались ввести в отношении самых злостных неплательщиков коммунальных услуг, чтобы тем самым «повысить платежную дисциплину». Однако до сих пор никаких решений в этом отношении принято не было.

Фото: Shutterstock

Сколько такие гаджеты стоят

Стоимость умных теплосчетчиков, по данным на декабрь 2022-го, начиналась от 3,5 тыс. руб., комплект приборов для горячей и холодной воды стоил минимум 5 тыс., их установка обходится примерно в стоимость прибора, поверка — от 1 тыс. руб. Как выяснил NEWS.ru, сейчас умный теплосчетчик на маркетплейсах можно найти за 4,4–4,5 тыс.руб., комплект на воду — от 5–7 тыс. руб., а в специализированных магазинах цены начинаются от 5,5 тыс. руб. на теплосчетчики и от 8 тыс. руб. — на водяные.

Стоимость умных электросчетчиков варьируется от 14 тыс. до 40 тыс. руб. с учетом установки.

Почему за это должен платить потребитель

Почему государство не может взять расходы на установку умных счетчиков воды и тепла на себя? Видимо, на фоне рекордного дефицита бюджета на это просто нет денег, предполагает Артем Деев. Однако, добавляет эксперт, предложение переложить эти расходы на потребителя — пока не более чем предложение. И еще не факт, что оно будет поддержано и принято Госдумой.

Что уже входит в оплату ЖКХ и ЖКУ

Коммунальные услуги и жилищные — разные вещи. К жилищным услугам относятся содержание жилого помещения и текущий ремонт, капитальный ремонт, обслуживание лифтов пользование общей телевизионной антенной и индивидуальной радиоточкой, работы и услуги по управлению многоквартирным домом, домофон.

В коммунальные включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение (для некоторых домов — привозной газ), твердое топливо (для печного отопления); вывоз мусора (в квитанции указывается как «обращение с ТКО»). А теперь в этом список могут добавить установку и обслуживание умных счетчиков.