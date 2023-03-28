«Живем в эпоху глобального капитализма»: юрист об установке умных счетчиков Юрист Толмачев: установка умных счетчиков будет выгодна монополистам

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Установка умных счетчиков, которую планируется сделать обязательной с 2025 года в России, выгодна монополистам, которые получат дополнительные доходы из-за роста тарифов на оплату ЖКУ, считает член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. Он рассказал «Радио 1», что отказаться от счетчиков не получится, так как договор является односторонним.

Юридически сопротивляться мы здесь не сможем, потому что это оферта, то есть это односторонняя сделка и наше согласие никого не волнует. Так построено наше сегодняшнее законодательство, мы живем в эпоху глобального финансового капитализма, — пояснил юрист.

Он отметил, что «умные» счетчики станут частью программы цифровизации экономики. По словам Толмачева, в платежных документах при реализации данной инициативы жителям стоит ждать новых расходов.

Юрист объяснил, что оптовая закупочная стоимость умных счетчиков составляет семь-восемь тысяч рублей за единицу, а обслуживание обходится примерно в три тысячи рублей в год. Кроме того, интеллектуальные приборы требуется заменять или модернизировать каждые три года. Толмачев уточнил, что в связи с этим тарифы ЖКУ могут вырасти на тысячу рублей.

В Минстрое ранее предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, россияне смогут экономить по меньшей мере 10% на холодной и горячей воде.