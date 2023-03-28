Минстрой предложил включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ Минстрой предложил включить установку умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ

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В Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в правительство. По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, россияне смогут экономить по меньшей мере 10% на холодной и горячей воде.

Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий, — сообщил изданию источник в аппарате правительства.

Министерство также предложило обязать ресурсоснабжающие организации устанавливать счетчики, если РСО являются исполнителем услуги.

С 1 марта в России изменены правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ для общедомовых нужд в многоквартирных домах. Новая методика расчета предполагает использование показаний счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Эта методика будет применяться при расчете потребления ресурсов ЖКХ, таких как электроэнергия, холодная и горячая вода.