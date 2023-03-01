В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ В России с 1 марта изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта в России изменены правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ для общедомовых нужд в многоквартирных домах. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правительства.

Новая методика расчета, называемая методом аналогов, предполагает использование показаний счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах для приближения нормативов к фактическому потреблению ресурсов.

Эта методика будет применяться при расчете потребления ресурсов ЖКХ, таких как электроэнергия, холодная и горячая вода, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

Кроме того, закон позволяет расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды с использованием формул, основанных на мощности подключаемого оборудования или удельных расходах ресурсов. Постановление будет действовать до 1 марта 2029 года.

Напомним также, что с 1 марта 2023 года в России будут действовать поправки в Гражданский кодекс, позволяющие лишать собственников недвижимости их имущества, если они используют его не по назначению, ухаживают за ним неадекватно или нарушают права соседей. Эти нормы, которые уже действовали с 2004 года для отношений между нанимателем и наймодателем, теперь будут применяться к собственникам недвижимости.