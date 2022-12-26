Тарифы на ЖКУ в России начнут повышать с учетом платежеспособности граждан

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова рассказала «Известиям», что тарифы на ЖКУ следует повышать, учитывая платежеспособность граждан. Она добавила, что в зависимости от ситуации, власти региона могут решить не повышать тарифы. По ее словам, нехватку средств может компенсировать из федерального бюджета.

Мы предлагаем проводить анализ при изменении тарифов, какими они должны быть с учетом платежеспособности населения на конкретной территории. С помощью этого можно рассчитать, сколько граждан в регионе будут в состоянии платить по счетам без ущерба для нормальной жизни, — сказала Булгакова.

Она при этом подчеркнула, что в субъекте, где у населения нет возможности платить за ЖКУ, власти должны создать экономические условия для роста благосостояния людей.

Ранее член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук сообщил, что с массовым внедрением умных счетчиков в коммунальных платежах россиян может появиться новая графа, в которую войдет плата за все электроприборы, которыми они пользуются. В данной графе будет содержаться информация о плате за шлагбаумы, интернет, домофоны, счетчики и энергосервис.