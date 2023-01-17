Эксперт по ЖКХ назвал проблемой заставить россиян перейти на умные счетчики Эксперт по ЖКХ Федорук усомнился в возможности заставить россиян перейти на умные счетчики

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Работы по замене счетчиков учета электроэнергии

Внедрить умные счетчики в России до 1 января 2024 года невозможно, считает ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук. В беседе с Pravda.Ru специалист уточнил, что в новых домах реально поставить умные счетчики, но в старых, где люди живут годами, заставить всех перейти на новые счетчики будет проблематично.

Это мечты сумасшедших. Мы не сможем всей страной перейти в этом году на умные счётчики. В новых домах, которые строятся, это ещё реально. Это я буду в своей квартире решать, на какой счётчик перейти, — рассказал Федорук.

Эксперт объяснил, что в его доме счетчик будет пригоден к работе еще 5-7 лет и отнести его к категории «неумных» нельзя, поэтому только он сам сможет решить, переустанавливать ли его. При этом, отметил специалист, в новых домах такая мера оправданна, так как управляющей компании будет проще выявить тех, кто предоставляет неверные данные. Федорук уточнил, что такая мера может быть принята только касательно домового счетчика, но не того, который находится непосредственно в квартире. По мнению эксперта, такая инициатива может нарушать права жильцов, которые сами решают, какое устройство использовать на своей территории.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что умные счетчики приведут к снижению тарифов ЖКУ. Развитие системы «умных» приборов должно дать существенный экономический эффект и усилить работу искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, уточнили в аппарате.