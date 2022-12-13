«МК»: в платежах за ЖКХ может появиться графа «счетчики и шлагбаумы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С массовым внедрением умных счетчиков в коммунальных платежах россиян может появиться новая графа, в которую войдет плата за все электроприборы, которыми они пользуются, заявил член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук. В интервью «Московскому Комсомольцу» эксперт пояснил, что в данной графе будет содержаться информация о плате за шлагбаумы, интернет, домофоны, счетчики и энергосервис.

Нужна новая строка, в которую перейдет все, что связано с цифровизацией: домофоны, шлагбаумы, интернет, счетчики, энергосервис. Сегодня есть только два вида услуг — жилищная и коммунальная. Нужна третья — цифровая, в которую по желанию жильцы могут включить все, что связано с технологиями умного дома, — заявил Склянчук.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко пояснили, что установка в домах умных счетчиков не приведет к повышению тарифов, а позволит снизить стоимость ЖКУ. Там уточнили, что развитие системы умных приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан, одновременно с этим снизив риск аварий.

До этого сообщалось, что Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о включении в платежки за ЖКУ оплату установки, замены и поверки умных счетчиков. Ведомству поручено обеспечить «доступ к данным умных приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО» и «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».