В ЦБ рассказали, обязательна ли сдача биометрии для россиян Набиуллина назвала сдачу биометрии добровольной для россиян

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Сдача биометрических данных не обязательна для россиян и носит исключительно добровольный характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. По ее словам, которые приводит ТАСС, использование цифрового рубля также не предполагает обязательность биометрии.

Биометрия и цифровой рубль — два проекта, абсолютно между собой не связанные. <..> И оба процесса — и сдача биометрии, и использование цифрового рубля абсолютно добровольные, — заверила Набиуллина.

В июле в Минцифры России рассказали, что россияне сдали биометрические данные более 50 миллионов раз, чтобы воспользоваться услугами различных отечественных систем на основе биометрии. При этом в ведомстве отмечали, что с заявлениями об отказе от сбора биометрии в МФЦ обратилось менее 1% россиян.

Ранее в Роскачестве рассказали, что после 1 сентября россияне по-прежнему могут отказаться от передачи и использования своих биометрических данных. Конкретных сроков отказа от хранения данных в Единой биометрической системе (ЕБС) нет.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков отмечал, что многие россияне не хотят сдавать свои биометрические данные в единую базу, поскольку опасаются, что они могут быть использованы злоумышленниками для хищения средств. По словам депутата, немало противников передачи биометрии также среди религиозных людей.