В Госдуме призвали усилить безопасность биометрических данных россиян Депутат ГД Синельщиков призвал обезопасить биометрические данные россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПАК биометрической идентификации и доступа

Многие россияне не хотят сдавать свои биометрические данные в общую базу, поскольку боятся, что у них украдут деньги, и это нормально, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Он признал, что в России плохо охраняются конфиденциальные данные граждан. В связи с этим эксперт призвал обезопасить их.

Народ действительно боится, что будут использовать их биометрические данные с целью кражи ценностей, средств, в первую очередь банковских. Но это не единственное. Я очень много встречал граждан, основательных приверженцев религии, в частности христиан, староверов, которые тоже против того, чтобы кому-то отдавать свои биометрические данные. <...> Люди понимают, что это можно запросто использовать в России для лишения средств. У нас не все надежно охраняется, это очевидно, — считает депутат.

Он отметил, что в России фиксируются многочисленные факты хищения средств с банковских счетов по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. По мнению Синельщикова, создавать массовую государственную кампанию по убеждению народа в безопасности передачи личных сведений государству не нужно. Для начала нужно доказать на деле безопасность этих действий, уверен депутат.

Как рассказали ранее в Роскачестве, россияне смогут продолжить отказываться от сдачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) после 1 сентября, поскольку конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет. В организации подчеркнули, что для отказа или запрета на хранение биометрии гражданин России должен подать заявление в МФЦ. Впоследствии заявку на запрет можно будет отозвать.