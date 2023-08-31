Россиянам рассказали, как отказаться от сдачи биометрических данных в ЕБС Роскачество: россияне смогут отказаться от сдачи биометрии и после 1 сентября

Россияне смогут продолжить отказываться от сдачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) после 1 сентября, поскольку конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, заявили РИА Новости в Роскачестве. В организации подчеркнули, что для отказа или запрета на хранение биометрии гражданин России должен подать заявление в МФЦ. Впоследствии заявку на запрет можно будет отозвать.

Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября, и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так. Конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет, — сказали в Роскачестве.

Замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков отметил, что если биометрические данные россиянина были собраны, у него не спросят разрешения на использование этой информации и размещение в ЕБС. Тем не менее он сможет в любой момент оформить запрос на блокирование, удаление или уничтожение данных. При этом гражданин потеряет возможность пользоваться услугами, для которых нужна биометрия, например, оплачивать покупки с идентификацией голоса или лица.

Клиентов банков ранее начали уведомлять о переносе биометрической информации в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС). Как ожидается, в рамках такой программы госсистема сможет получить 75 млн образцов.