Фото и голоса миллионов россиян отдадут в единую базу. Можно ли отказаться? Банки начали перенос биометрических данных своих клиентов в госсистему

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Клиентов банков, которые ранее сдали биометрические данные, начали уведомлять о переносе этой информации в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС). Как ожидается, в рамках такой программы госсистема сможет получить 75 млн образцов. Зачем это нужно, можно ли отказаться от передачи своих биометрических данных, нет ли риска их утечки — в материале NEWS.ru.

Что такое биометрические данные

Биометрические данные — это уникальные физические характеристики человека, которые используются для установления или проверки личности. К таковым относятся лицо, отпечаток пальца, сетчатка глаза, рисунок вен и голос.

Как рассказал NEWS.ru эксперт в сфере информационной безопасности Александр Колесников, на сегодняшний день в Единой биометрической системе (ЕБС) используются два типа биометрии: подтвержденная и стандартная.

По его словам, первую регистрируют в банке, а вторую можно пройти самостоятельно в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия».

«При помощи обычной, стандартной биометрии, можно, например, безопасно войти в свой аккаунт на „Госуслугах“. В ближайшем будущем, вероятно, таким образом можно будет оплачивать покупки в магазине или проезд в общественном транспорте», — пояснил Колесников.

Подтвержденная биометрия фактически приравнивается к паспорту и позволяет клиенту воспользоваться услугами нотариуса, оформить кредит или открыть вклад. Банкам нужны от человека следующие данные: фото и запись голоса.

Кто передает биометрические данные в ЕБС

Сбербанк начал уведомлять своих клиентов, которые ранее сдали биометрию, о переносе информации в государственную ЕБС. По сообщению «Коммерсанта», банковским клиентам направляют СМС- или push-уведомления, в которых сообщают о передаче данных в систему. В случае отсутствия возражений информация будет перенесена в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме через 30 дней.

Сбербанк уточняет, что клиент вправе отказаться от переноса данных. В таком случае они будут удалены из системы финансовой организации. При этом Центр биометрических технологий, выступающий оператором ЕБС и обеспечивающий сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных, сообщал ранее о 75 млн образцов, накопленных коммерческими системами. Согласно имеющимся данным, у Сбербанка насчитывается 30 млн.

Куда передаются биометрические данные россиян

ЕБС — это государственная цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по его биометрическим характеристикам. Она была создана по инициативе Центрального банка и Минцифры.

Как рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, ЕБС приобрела статус государственной в силу закона.

«Бурный рост киберпреступлений, в том числе связанных с банковской сферой, побуждает государство к реализации дополнительных мер защиты данных россиян. Помимо защиты финансовых активов, биометрия включается в контур „цифрового государства“ для доступа к госуслугам, удаленным судебным заседаниям, учебной деятельности, в целом для облегчения работы с сервисами без личного присутствия гражданина», — пояснил Кирьянов.

По его словам, банки должны передать данные из своих систем в ЕБС до 30 сентября 2023 года на основе добровольного решения клиента. Причем, за 30 дней до передачи данных они обязаны уведомить клиента об этом.

Кирьянов сомневается, что «клиенты банков будут массово отказываться от передачи своих данных, поскольку это не имеет смысла, риски утечки таких данных как минимум не увеличиваются, а возможностей у человека становится больше».

«Надо также учесть, что оповещения банков приходят, как правило, в электронной форме и согласие не требует усилий, а вот отказ может быть связан с дополнительными действиями, на что клиенты в основной своей массе не готовы», — объяснил парламентарий.

Как и где можно использовать биометрию

Ранее в правительстве выпустили постановление о правилах работы с биометрическими данными. В него вошли запреты на использование биометрии при приеме на обучение, на итоговых экзаменах, на консультациях у врача, при продаже рецептурных лекарств, а также для установления личности с использованием паспорта.

Правила будут действовать с 1 июня 2023 года до 1 июня 2029 года. Сдать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия» или лично в отделении банков. Проверить статус биометрии и ее срок действия можно в личном кабинете на «Госуслугах», в личном кабинете портала ЕБС или в приложении «Госуслуги Биометрия».

Таким образом, биометрию можно будет использовать для безналичных расчетов до пяти тысяч рублей, в банке для подтверждения личности клиента при дистанционном и личном обслуживании. Также эти данные могут пригодиться на особо важном объекте, чтобы пройти КПП, и на почте, чтобы получить письмо или посылку.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Можно ли отказаться от сдачи биометрии в банке

Половина россиян не поддерживает создание российской Единой биометрической системы, выяснили ранее эксперты аналитического центра НАФИ в результате проведенного опроса в 53 регионах РФ.

Согласно исследованию, среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Внушительное число респондентов не видят в этом необходимости или же не уверены в сохранности и конфиденциальности информации. Каждый десятый, кто не сдал биометрические данные, не использует ЕБС из опасений слежки и нежелания фигурировать в базе.

Ранее представитель «Ростелекома» в разговоре с РБК пояснил, что сегодня существует множество мифов о биометрии. Он заверил, что персональные данные в зашифрованном и обезличенном виде хранятся в базе ЕСИА (на портале госуслуг), а в ЕБС хранятся только математически обработанные модели лица и голоса граждан.

По словам основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, формально утечек этих данных пока не зафиксировано, однако вопрос о них, как и об использовании данных со стороны госорганов, открыт.

«Еще остается вопрос о том, что будет происходить дальше при отказе от передачи. И хотя банки уверяют, что удалят эти данные у себя, не исключено, что отказники столкнутся с трудностями при выдаче кредитов и прочем взаимодействии с банками», — заявил Сарбаев NEWS.ru.

Напомним, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно собирать биометрические данные у граждан. Согласно документу, также не допускается любая дискриминация в отношении людей, отказавшихся сдавать эту информацию.

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