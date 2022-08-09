Минцифры: сбор биометрии в России останется добровольным

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сбор биометрических данных граждан РФ в единую биометрическую систему (ЕБС) будет проводиться только с согласия россиян через банк или мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ, сообщается в Telegram-канале Минцифры. Собирать же биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, технически невозможно.

Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных, — сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Минцифры будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане обязательно получали уведомления и могли по своему желанию потребовать прекращения хранения данных в ЕБС и их удаления. Сама сдача биометрии также не будет носить обязательного характера.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что разработанные Минцифры поправки к правилам сбора биометрии допускают отказ от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в единую биометрическую систему из различных источников. По мнению авторов материала, в министерстве полагают, что это укрепит защищенность данных, а использовать их сможет только разместившая организация. По оценкам экспертов, отказ от получения согласия гражданина на сбор и актуализацию биометрии может привести к тому, что она будет собираться непрерывно из любых возможных источников, включая камеры наблюдения, а последствия утечки данных могут оказаться катастрофическими.