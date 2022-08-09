Минцифры предложило собирать биометрию россиян без их согласия

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Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников, пишет «Коммерсант». Для этого министерство разработало поправки к правилам сбора биометрии и полагает, что это укрепит защищенность данных. По мнению экспертов, инициатива может привести к тому, что наполнение ЕБС будет происходить хаотично.

В пояснительной записке к проекту приказа Минцифры, определяющего порядок сбора и хранения биометрических данных в ЕБС, сказано, что размещение биометрии без согласия субъекта закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля. По мнению авторов поправок, передача данных в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных: использовать их сможет только разместившая организация. Кроме того, гражданин может обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов отметил, что отказ от получения согласия гражданина на сбор и актуализацию биометрии может привести к тому, что она будет собираться непрерывно из любых возможных источников, включая камеры наблюдения на входе в метро, банки и МФЦ. Кроме того, сбором и обновлением биометрии для передачи в ЕБС смогут заниматься «иные организации», перечень которых в документе не определен, а слепки одних и тех же людей, сдавших биометрию в различные организации, будут дублироваться. Последствия же утечки данных могут оказаться катастрофическими.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений удалённой выдачи кредитов и таких услуг, как выдача загранпаспорта и водительских прав. Сами россияне не торопятся сдавать биометрию: к 2024 году Минцифры планировало собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как сейчас в системе зарегистрировано лишь 180 тысяч слепков. В то же время президент InfoWatch Наталья Касперская полагает, что биометрические данные при передаче их через мобильное приложение могут быть доступны третьим лицам.