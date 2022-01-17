Россиян будут мотивировать сдавать биометрию через сайт госуслуг

Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. В результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а граждане смогут сдавать образцы лица и голоса через мобильное приложение, пишет «Коммерсант».

Источник в правительстве пояснил , что Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, обсуждается сценарий, при котором получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, станет недоступно. Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что речь может идти об ограничении удалённой выдачи кредитов и таких услуг, как выдача загранпаспорта и водительских прав.

Сами россияне не торопятся сдавать биометрию: к 2024 году Минцифры планировало собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как сейчас в системе зарегистрировано лишь 180 тысяч слепков. Ожидается, что привязка биометрии к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций.

В то же время президент InfoWatch Наталья Касперская полагает, что биометрические данные при передаче их через мобильное приложение могут быть доступны третьим лицам. По её словам, злоумышленники смогут получить эти данные через установку на смартфон зловредного ПО или использование социальной инженерии.

Ранее президент аналитической компании «Крибрум», член СПЧ Игорь Ашманов рассказал, что его знакомый сдал биометрию для оплаты проезда в метро, но с помощью этих данных его начали штрафовать за проезд без маски. По его словам, биометрические данные нельзя использовать в иных целях, не предусмотренных изначально. В свою очередь советник президента, председатель СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что гражданин должен иметь возможность отозвать свои данные в случае необходимости. Наталья Касперская предложила запретить собирать биометрические данные в единую базу для предотвращения таких случаев.