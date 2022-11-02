Аналитик объяснила, зачем банки собирают биометрические данные клиентов Аналитик Артемьева: банки собирают биометрические данные клиентов для повышения лимитов по удалённым операциям

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Некоторые банки собирают биометрические данные своих клиентов для повышения лимитов по удалённым операциям, а также для подтверждения нетипичных транзакций, рассказала «Газете.Ru» операционный директор одной из финтех-платформ Ксения Артемьева. Аналитик отметила, что по уровню внедрения технологий и их доступности в финансовом мире Россия входит в пятёрку лидеров по цифровизации банковского сектора среди 38 государств региона EMEA, в который входят Европа, Африка и Ближний Восток.

С помощью этих данных банки могут повысить безопасность, удобство и скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить возможности стать клиентом банков без посещения офиса. При этом в любом случае сбор биометрических данных для клиентов добровольный, — пояснила Артемьева.

По её словам, многие банковские приложения уже сейчас перестают быть просто дополнением к физическим отделениям, предоставляя всё больше сервисов онлайн. В то же время эксперт уточнила, что открыть счёт в новом банке без визита в офис или встречи с курьером-представителем в настоящее время практически невозможно. Всё дело в сложности удалённой идентификации и связанных с ней рисках, которые банки на себя брать не хотят, заключила Артемьева.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ранее сообщили, что сбор биометрических данных граждан РФ в единую биометрическую систему (ЕБС) будет проводиться только с согласия россиян через банк или мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ. Собирать же биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, технически невозможно, уточнили в Минцифры.