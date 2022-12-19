Володин раскрыл подробности законопроекта о биометрии Володин анонсировал поправки в законопроект о биометрии

Фото: shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение изменений в законопроект о биометрии. В своем Telegram-канале он написал, что инициатива направлена на защиту сведений об уникальных физических характеристиках россиян, которые используются для установления или проверки личности.

На сегодняшний день законопроект существенно изменен. Исключены все неопределенности и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан, — написал Володин.

Парламентарий рассказал о семи ключевых изменениях. Планируется ввести запрет на хранение геномной информации, а также на использование без согласия родителей биометрических данных детей. Подчеркивается, что использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

Отмечается, что парламентарии ограничат перечень биометрических данных. В них буду входить только лицо и голос.

Кроме того законопроект предусматривает запрет на принуждение к сдаче биометрических данных. Подчеркивается, что при этом гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных — если он не захотел предоставлять сведения.

В ГД, как написал Володин, предложили прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Аналогичные действия могут совершать родители за своих детей.

Согласно инициативе, у россиян появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг, пояснил Володин.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что РПЦ выступает за безусловное право россиян отказываться от сдачи биометрической идентификации. Письмо предстоятеля церкви опубликовали на сайте РПЦ.