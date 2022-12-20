Хинштейн назвал объем находящихся у бизнеса биометрических данных россиян Хинштейн: порядка 70 млн данных о биометрии россиян находится у бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Более 70 млн биометрических данных находятся в руках бизнеса: банков, операторов связи и иных коммерческих структур, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн во время пленарного заседания. По его словам, эти сведения никоим образом не контролируются. Выступление депутата опубликовала пресс-служба Госдумы.

Порядка 70 млн данных биометрических наших граждан уже сегодня <...> находятся в обороте, преимущественно в коммерческом. В основном это данные, которые собраны банками, операторами связи и другими коммерческими структурами. Никакого контроля за ними нет, — заявил Хинштейн.

Парламентарий указал на то, что законопроект о запрете принудительного сбора биометрии, принятый во вторник Госдумой во втором чтении, направлен именно на то, чтобы избежать утечек данных и защитить граждан от их неправомерного оборота.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение изменений в законопроект о биометрии. Он отметил, что парламентарии ограничат перечень биометрических данных — в него будут входить только лицо и голос — и еще шесть инициатив.