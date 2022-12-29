Путин запретил принудительный сбор биометрии у россиян Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии у россиян

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно собирать биометрические данные у граждан, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом также запрещается любая дискриминация в отношении людей, отказавшихся сдавать биометрию.

Согласно положениям закона, с сегодняшнего дня вводится запрет на хранение геномной информации, а также на использование без согласия родителей биометрических данных детей. Их хранение и использование допускается только в базах данных, находящихся в России. В перечень биометрических данных будут входить только лицо и голос.

Помимо этого у россиян появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Ранее зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявлял, что возможностью сдать свою биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) пользуется мало россиян, так как они не уверены в надежности хранения этих данных. Он напомнил, что в России нет регулятора, который обеспечивал бы безопасность хранения клиентских баз данных. Также эксперт добавил, что передача данных в ЕБС без согласия клиента после 30-дневной задержки рассчитана на то, что эта база будет пополняться в любом случае за счет тех клиентов, которые забыли отказаться заранее.