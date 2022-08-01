Мизулина назвала сбор биометрии диверсией против государства Мизулина назвала диверсией против государства идею о сборе биометрических данных на режимных объектах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Предложение Минцифры собирать биометрические данные при посещении режимных объектов является «настоящей диверсией против государства», заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее мнению, эта инициатива особенно опасна в свете последних утечек персональных данных.

Десятки лет работали без биометрической идентификации на закрытых режимных предприятиях, а теперь вдруг срочно нужно что-то менять? В ситуации бесконечной вереницы утечек данных подобные инициативы выглядят как самая настоящая диверсия против государства, — написала Мизулина.

Кроме этого она отмечает, что основным заказчиком и сборщиком биометрических данных в мире являются Соединенные Штаты, и им может быть особенно выгодно получение персональных данных россиян с учетом того, что Россия находится в ситуации СВО.

Напомним, Минцифры готовит законопроект, предусматривающий использование Единой биометрической системы (ЕБС) для доступа на территории режимных объектов. Речь идет о промышленных, оборонных, ядерных и других объектах, совершение терактов на которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями. Использование биометрии такими организациями будет добровольным. Те, кто окажется не готовым к использованию ЕБС для доступа на территорию, могут применять пропуска и карты.