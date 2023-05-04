Росстат зафиксировал рост зарплат у россиян «Коммерсант»: доходы россиян в первом квартале 2023 года выросли на 0,1%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом выросли на 0,1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Росстата о доходах населения и их использовании в первом квартале 2023 года. Издание отмечает, что год назад в том же временном отрезке было зафиксировано снижение доходов на 0,5%.

Годовой результат оказался скромным на фоне заметного пересмотра данных о полученных доходах в 2022 году — Росстат досчитал их объем на 38 млрд рублей, подчеркивает издание.

«Коммерсант» рассказал, что в первом квартале 2023 года выросли доли доходов от предпринимательства на 1,3% и оплаты труда 1,5%. Доли поступлений от социальных выплат, напротив, снизились на 0,8%. Также снижение отмечено в доходах от собственности — на 1,2% и в теневых прочих поступлениях на 1,1%.

Ранее агентство РБК со ссылкой на Росстат сообщило, что в 2022 году в РФ за чертой бедности находилось около 9,8% граждан. Этот показатель является рекордным для современной России — начиная с 1992 года процент людей, находящихся за чертой бедности, никогда не опускался ниже 10%. Общее количество малоимущих в России составляет 14,3 млн человек.