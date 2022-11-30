Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«СберСтрахование жизни» провел исследование, согласно которому россиянкам необходимо для обеспечения ребенка до трех лет 1,37 млн рублей в среднем. В опросе приняли участие женщины в возрасте 25–45 лет, пишут «Известия», ссылаясь на документ.

Согласно исследованию, в первые годы жизни ребенка семья тратится на коляски, кроватки, пеленки, подгузники, детское питание. В этом же списке могут оказаться медицинские услуги, такие, как приемы у врача, массаж, прививки. В некоторых случаях — няни, психологи, специалисты по раннему развитию.

Эксперты считают, что оценка требуемых затрат — 1,37 млн или 38 тысяч рублей в месяц — весьма оптимистична. Медианная зарплата в России составляет порядка 32-33 тысяч рублей в месяц. Фактически, считают эксперты, траты на детей гораздо меньше названных сумм.

В сентябре среднемесячная зарплата россиян составила 61,9 тысячи рублей (до вычета НДФЛ). Этот показатель значительно отличается в зависимости от региона. В ЦФО среднее значение зарплаты составляет 74,2 тысячи рублей, в Северо-Кавказском регионе — 35,2 тысячи рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть вопрос о разрешении использования средств материнского капитала для получения процентов по вкладу. По словам Волынец, демографические вызовы и государственная демографическая политика диктуют необходимость дополнительных мер по стимулированию рождаемости.