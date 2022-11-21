В России предложили использовать маткапитал для получения процентов Детский омбудсмен Волынец предложила использовать маткапитал для получения процентов

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Ирина Волынец

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть вопрос о разрешении использования средств материнского капитала для получения процентов по вкладу, пишет RT со ссылкой на документ. По словам Волынец, демографические вызовы и государственная демографическая политика диктуют необходимость дополнительных мер по стимулированию рождаемости.

Как подчеркнула Волынец, семейный капитал стал одной из весомых мер поддержки рождаемости и финансовой помощи в России, однако после получения сертификата перед родителями встаёт вопрос грамотного вложения средств с наибольшей пользой для семьи. Многие семьи длительное время не используют предоставленные им средства, хотя их можно было бы сберечь и приумножить, в том числе путем открытия банковского вклада.

Прошу <…> поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу, — говорится в тексте обращения.

Ранее демограф Андрей Коротаев подтвердил, что материнский капитал является одной из самых эффективных мер поддержки рождаемости, однако при выплате маткапитала нужно сделать упор не на второго, а на третьего ребенка, а сами выплаты должны составлять около миллиона рублей. Это положительно сказалось бы на общем показателе рождаемости, в отличие от нынешней ситуации.

Также Коротаев заявил о необходимости введения отцовского капитала, который также должен составлять около 1 млн рублей. Эта мера необходима, так как ребенок сильно сокращает доходы семьи, уточнил эксперт.