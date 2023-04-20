Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая Юрист Соловьев: россиянам до 2 мая следует подать декларацию по налогу на доходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне до 2 мая включительно должны подать декларацию по налогу на доходы, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. На эту дату из-за выходного 30 апреля и праздничного дня 1 мая сместился последний день подачи налоговых деклараций для физлиц (НДФЛ), пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

У большинства граждан налог рассчитывается и взимается автоматически работодателем при начислении зарплаты, — напомнил юрист.

По его словам, названный им срок интересен только тем, кто должен отчитываться о разовых или постоянных доходах.

Соловьев пояснил, что к разовым относят доход от продажи недвижимости, автомобиля, получение крупного подарка или выигрыша, а также вознаграждения по договору ГПХ. Доход от аренды и частной практики считается постоянным доходом. Так, подавать декларацию обязаны, в частности адвокаты, нотариусы и индивидуальные предприниматели, рассказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации не станет публиковать информацию о декларациях сенаторов. По закону же обнародовать ее нужно в течение двух рабочих недель после 1 апреля. Принимали решение о публикации информации в обобщенном виде обе палаты парламента «по желанию». Сейчас действует указ президента, позволяющий не раскрывать доходы в период военной операции.