Сенаторы скроют доходы от россиян РИА Новости: Совфед не будет публиковать декларации сенаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации не станет публиковать информацию о декларациях сенаторов, сообщил осведомленный источник РИА Новости. По закону же обнародовать ее нужно в течение двух рабочих недель после 1 апреля.

Ничего не будет, — подтвердил собеседник, что никаких данных в открытый доступ Совфед не предоставит.

По информации «Ведомостей», принимали решение о публикации информации в обобщенном виде обе палаты парламента «по желанию». Сейчас действует указ президента, позволяющий не раскрывать доходы в период военной операции.

При этом 1 апреля руководитель комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба и вице-спикер СФ Юрий Воробьев заявили о том, что депутаты и сенаторы сдали декларации в срок.

Эти слова Аршбы и Воробьева в целом можно считать информацией в обобщенном виде о декларациях депутатов и сенаторов, поскольку разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщенном виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации, — объяснил источник в Госдуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания персональных данных. Сам он тоже отчитался о доходах — декларацию проверит антикоррупционное подразделение, но публиковать ее не станут.