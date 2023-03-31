В Кремле рассказали, как поступят с декларацией о доходах Путина Песков сообщил, что декларация о доходах Путина публиковаться не будет

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации сдали декларации о доходах за 2022 год, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что публикация этих сведений не предусмотрена, но антикоррупционное подразделение будет их проверять

Декларации все сданы. Сегодня последний день и до конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно, наш антикоррупционное подразделение администрации президента будут их все проверять. Часто возникают сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьёзные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается, — сообщил он.

В 2022 году президент России также подавал декларацию о доходах, которая была опубликована на сайте Кремля. Согласно документу, Путин заработал 10,2 млн рублей. В собственности главы государства есть квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме того, согласно документу за прошлый год, российские лидер владеет квартирой площадью 153,7 кв. м и гаражным местом площадью 18 кв. м. Вся недвижимость президента находится в РФ.

С 1 марта 2023 года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не публикуются в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.