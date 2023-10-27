Набиуллина: в России вырос спрос на вклады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вырос интерес граждан к депозитам, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель Центрального банка страны Эльвира Набиуллина. По ее словам, происходит это из-за того, что рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции. При этом потребительское кредитование замедлилось.

Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к депозитам вырос. На кредитном рынке подстройка происходит с разной скоростью в разных сегментах. По оперативным данным, есть признаки замедления роста необеспеченного потребительского кредитования, — рассказала глава ЦБ.

Продолжает расти высокими темпами ипотека. Годовые темпы достигают 30%. Набиуллина отметила, что здесь сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке.

Сама же ставка повышена до 15%. Набиуллина обосновала это ускорением инфляции. По ее словам, темпы роста цен превзошли ожидания регулятора и высокое ценовое давление сохраняется.

Руководитель Центробанка пояснила, что регулятор начнет снижать основную ставку вслед за устойчивым снижением инфляции. Это, по ее прогнозу, может произойти в следующем году.