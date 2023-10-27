Набиуллина раскрыла, когда ЦБ снизит ключевую ставку Набиуллина допустила, что ЦБ снизит ключевую ставку в 2024 году

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Эльвира Набиуллина

Центробанк начнет снижать ключевую ставку, когда начнется устойчивое снижение инфляции, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это может произойти в 2024 году.

Центробанк перейдет к снижению ставки, когда увидит устойчивое снижение инфляции, это может произойти в 2024 году, — подчеркнула Набиуллина.

Экономист Дмитрий Потапенко допустил, что Банк России начнет снижать ключевую ставку перед выборами президента РФ, которые ориентировочно пройдут 17 марта 2024 года. При этом снижение ставки ЦБ вряд ли будет резким — скорее всего, его будут проводить так же постепенно, как проводят повышение ставки сейчас, полагает аналитик.

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. В ЦБ уточнили, что решение продиктовано текущим инфляционным давлением, которое значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора, а инфляционные прогнозы сохраняются на повышенных уровнях. В нынешних условиях необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, объяснил регулятор.