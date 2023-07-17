Финансовый эксперт предупредил о рисках в случае повышения лимита переводов Финансовый аналитик Беляев: повышение лимита переводов смогут использовать для ухода от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение максимальной суммы перевода средств между своими счетами в России до 30 млн рублей открывает возможности для сокрытия доходов от контролирующих органов с целью ухода от налогов, заявил в беседе с «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, такая мера облегчит проведение теневых финансовых операций.

Бесконтрольность финансовой сферы ни к чему хорошему не приводит. За такими благими пожеланиями присутствует темная подоплека. Это может открыть некоторые схемы обналичивания и прочего. Чем громче такие законы, тем больше нужно смотреть в глубину и увидеть там темную сторону, — предупредил эксперт.

Как подчеркнул аналитик, для общественного спокойствия финансовые операции должны быть под контролем соответствующих государственных органов, и верхней планки перевода в 1,5 млн рублей в месяц без комиссии было бы более чем достаточно.

В настоящее время россиянам разрешается перевести без комиссии лишь 100 тысяч рублей в месяц по системе быстрых платежей.

Ранее в Госдуме подготовили ко второму чтению новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым россиянам позволят отправлять без комиссии переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в другие банки. При этом гражданам не смогут ограничивать размер или число операций по переводу в пределах указанной суммы.