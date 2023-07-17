Россиянам увеличат лимит переводов без комиссии в другие банки «Известия»: лимит переводов в другие банки без комиссии увеличат до 30 млн руб. в месяц

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Россиянам позволят отправлять без комиссии переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в другие банки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую редакцию законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме. Газета отмечает, что гражданам не смогут ограничивать размер или число операций по переводу в пределах указанной суммы.

При этом ограничения коснутся переводов с карты на карту или переводов, совершаемых при личном присутствии в отделении банка. Авторы инициативы полагают, что подобное нововведение освободит россиян от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в разные кредитные учреждения.

В настоящее время лимит переводов без комиссии составляет 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП). При операциях свыше этой суммы взимается комиссия размером до 0,5% от суммы перевода.

В банках поддержали новую инициативу. Представители отрасли, в частности, отметили, что люди должны иметь возможность свободно распоряжаться своими деньгами независимо от того, в какой кредитной организации открыт счет.

В профильном комитете Госдумы новую версию законопроекта планируется рассмотреть 17 июля.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обяжет банки и платежные системы проверять денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные транзакции, сообщается на сайте нижней палаты. По информации ведомства, закон призван защитить граждан от мошенничества.