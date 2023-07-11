В России приняли закон для защиты граждан от финансовых мошенников Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все переводы физлиц на мошенничество

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому обяжет банки и платежные системы проверять денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные транзакции, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания. По информации ведомства, закон призван защитить граждан от мошенничества.

Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. <...> Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля и осуществлении безналичных расчетов с его помощью. Согласно документу, за Центральным Банком будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, он будет открывать и вести цифровые счета. Отмечается, что цифровой рубль представляет собой цифровой код с уникальным номером. Он будет третьей формой денег наравне с наличными и безналичными.

Документ относит цифровые рубли к безналичным денежным средствам, которые будут храниться в электронных кошельках. Рассчитываться виртуальными рублями можно будет через специальную платформу Центробанка. Нормы об обороте цифровых денег должны вступить в силу с 1 августа, а положения о наследовании — с 1 марта 2025 года.