Евро впервые с апреля 2022 года стал стоить дороже 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На валютных торгах Московской Биржи 15 февраля курс евро преодолел отметку в 80 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз европейская валюта достигала такого курса в апреле 2022 года.

По данным на 13:24 мск, курс евро поднимался до 80,01 рубля. В следующую минуту произошло падение до 79,915 рублей. В 13:24 дневного максимума достиг и доллар, поднявшись до 74,5825 рублей.

Как сообщал руководитель отдела акций управляющей компании «Первая» Антона Кравченко, снижение курса рубля может быть связано с сокращением нефтегазовых доходов России в феврале этого года.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.