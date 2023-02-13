Курс рубля снизился до минимума с апреля 2022 года Курс рубля опустился до минимальных значений к доллару США, евро и юаню с апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля опустился до минимальных значений к основным мировым валютам, свидетельствуют данные Мосбиржи на 13 февраля. В частности курс доллара вырос на 24 копейки, до 73,63 рубля, а евро — на 24 копейки, до 78,69 рубля.

Курс юаня увеличился на три копейки — до 10,78 рубля.

Кроме того, курс рубля обновил минимумы апреля 2022 года по отношению к доллару и юаню, к евро — десятимесячный минимум. Общий объем торгов долларом составил 55,3 миллиарда в рублях, евро — 28,9 миллиарда, юанем — 52,4 миллиарда.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела акций управляющей компании «Первая» Антона Кравченко, снижение курса рубля связано с сокращением нефтегазовых доходов России в феврале этого года.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.

Минфин ранее сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года, по предварительной оценке, составит 1,76 трлн рублей.