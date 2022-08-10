Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

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Совет по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ предложил блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Инициатива была предложена в качестве меры защиты от мошенников, пишут «Известия».

Кроме этого, гражданам предлагается дать возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые могли бы вместе с заявлением передавать данные о спорной операции. Это, по мнению специалистов, позволит не терять огромное количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел.

Представители экспертного совета считают, что нужны новые способы борьбы с аферистами, несмотря на недостаток финансовой грамотности людей, которые попадаются на их удочку. В частности, это введение динамических эскроу-счетов, где блокировались бы переводы свыше 10 тысяч рублей. Для разблокировки отправленного перевода или получения кредита, которые иногда оформляются без согласия клиента, предлагается ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

На данный момент для перевода денег через интернет-банк или приложение нужно ввести разовый код. Но именно его выпытывают мошенники для получения денег.

Мнения экспертов по данному вопросу разделились, пишет газета. В целом инициатива ЭС была поддержана в качестве меры для снижения потерь граждан. Однако, считают специалисты, идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда моментов.

Ранее ВТБ предупредил о новой угрозе со стороны интернет-скамеров. Мошенники загружают приложение, в котором содержится вирус, на смартфон пользователя. После этого злоумышленники крадут личные данные, а также информацию из СМС-сообщений или звонков.