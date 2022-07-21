ВТБ предупредил об угрозе мошенничества через псевдобанковские приложения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Представители ВТБ предупредили о новой угрозе со стороны интернет-скамеров. По словам сотрудников кредитной организации, мошенники загружают приложение, в котором содержится вирус, на смартфон пользователя. После этого злоумышленники крадут личные данные, а также информацию из SMS-сообщений или звонков, пишет «Интерфакс».

Вредоносные приложения обычно мимикрируют под различные бренды финансовых организаций, — уточнили в банке.

Вредоносное ПО работает следующим образом. После того, как пользователь скачал и запустил приложение, программа запрашивает доступ к управлению мобильным устройством. Сразу после того, как приложение полностью загрузилось, его ярлык пропадает, вместе с тем из телефона начинают передаваться личные данные пользователя на другой сервер.

Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций, — отметили в кредитной организации.

По информации ВТБ, вредоносное ПО может начать рассылку сообщений контактам пользователя для дальнейших атак на других клиентов банка.

Ранее Сбербанк предупредил о новом способе похищений личных данных клиентов банков, чьи платежные данные были ранее скомпрометированы. Мошенники уверяют, что на телефонный номер их жертвы якобы подключили некую переадресацию. Человеку предлагают отключить ее при помощи короткой команды, которая на самом деле открывает доступ к номеру злоумышленникам.