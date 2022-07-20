Сбербанк рассказал о новом способе похищения данных банковских клиентов Сбербанк: мошенники похищают данные клиентов банков через переадресацию звонков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк предупредил на своем сайте о новом способе похищений личных данных клиентов банков, чьи платежные данные были ранее скомпрометированы. Телефонные мошенники представляются работниками сотовых операторов и сообщают потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию. Они предлагают отключить ее с помощью короткой команды, после чего все SMS-сообщения, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленника и не будут дублироваться на настоящий номер абонента.

Это значит, что, вероятнее всего, жертва узнает о том, что ее обманули, только когда заметит пропажу средств с карты, — подчеркнули в банке.

Ранее об аналогичной схеме мошенничества рассказали в ВТБ, уточнив, что переадресация сообщений и звонков на другой номер позволяет принимать СМС от банков и открывать мобильные приложения. Россиянам рекомендовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров и установить определители, которые помогут отличить настоящий звонок сотового оператора от мошеннического. Кроме того, при малейшем подозрении, что разговор идет слишком странно, нужно немедленно класть трубку.