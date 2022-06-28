Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества ВТБ: телефонные мошенники при звонках стали представляться сотовыми операторами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали обзванивать россиян и представляться службой поддержки сотовых операторов, уговаривая их настроить переадресацию СМС-сообщений, рассказали в ВТБ. Как пишет РИА Новости, таким образом у злоумышленников появляется прямой путь в онлайн-банк своей жертвы.

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона, — говорится в сообщении.

Злоумышленники заверяют россиян, что их личные данные находятся под угрозой и для предотвращения утечки нужно набрать на телефоне специальную USSD-команду. Однако на самом деле таким образом настраивается переадресация сообщений и звонков на другой номер, что позволяет принимать СМС от банков и открывать мобильные приложения.

Затем абоненту звонят снова и говорят, что проблемы с утечкой решены. На самом же деле так мошенники просто получают коды из сообщений и с легкостью могут снять средства с банковского счета своей жертвы.

Всем россиянам рекомендовали не поднимать трубку на незнакомые номера и установить специальные определители номера, которые помогут отличить настоящий звонок сотового оператора от мошеннического. Кроме того, при малейшем подозрении, что разговор идет слишком странно, нужно немедленно класть трубку.

14 июня ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, которая набрала популярность после объявления спецоперации. По данным организации, вымогатели представляются сотрудниками банков и предлагают обменять накопленный кешбэк на рубли.