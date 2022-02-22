Умер звезда «Кабачка 13 стульев» Олег Вавилов

Звезда самой популярной юмористической передачи СССР «Кабачок 13 стульев» Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет. О смерти народного артиста России сообщает Театр сатиры, где служил Вавилов.

Причиной смерти актёра стал давний недуг, его кончина не связана с коронавирусом, уточняет пресс-служба театра. Актёр получил известность, когда начал сниматься в 978 году в знаменитом «Кабачке», от которого на сегодня сохранилась всего дюжина передач из полутора сотен вышедших в эфир. В передаче Вавилов сыграл пана Збышека.

Вавилов с детства мечтал стать актёром, в 17 лет он поступил в ГИТИС, по окончании которого работал в БДТ в Казани по распределению. Затем вернулся в Москву и стал актёром ТЮЗа, а после стал работать в театре на Малой Бронной. Вавилов сыграл множество ролей, но после 25 лет работы был вынужден уйти из театра из-за конфликта с руководством.

С 2004 по 2022 годы он состоял в труппе Театра сатиры. В кино Вавилов дебютировал в 1976 году — в советско-венгерском фильме «Псевдоним: Лукач». Затем актёр снялся в «Странной женщине» и трёхсерийном фильме «Второе рождение», которые принесли ему популярность.

Всего на счету Вавилова более 50 ролей в кино, спектаклях, сериалах, зрители он известен по работам в лентах Не было печали«, «Месяц в деревне», «Конец Вечности», «Бродячий автобус», «Дело Сухово-Кобылина», «Бедная Настя», «Побег» и другие.

Олег Вавилов был женат на журналистке Наталии Батаен. которая стала директором музея Немировича-Данченко. У них был сын Егор, который также работал актёром и сыграл в Малом театре 15 ролей. В 2016 году он умер во сне от сердечного приступа в возрасте 34 лет.

Ранее в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист России Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу в Коммунарку с коронавирусом.