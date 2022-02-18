Умер ранее госпитализированный с коронавирусом актёр Геннадий Юхтин

В Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист России Геннадий Юхтин, передаёт ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу в Коммунарку с коронавирусом.

Геннадий Юхтин умер, — сказал собеседник агентства.

О его госпитализации в больницу № 40 в Коммунарке с коронавирусом стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.

Юхтин известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».