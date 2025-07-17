В деле актера известного сериала об угоне машины появились новые детали «112»: задержанный за угон машины актер Архипов оказался серийником

Telegram-канал «112» сообщил, что актер Максим Архипов, который подозревается в угоне автомобиля, ранее уже занимался этим. По данным источника, на счету задержанного как минимум две машины.

Как утверждает «112», в марте Архипов угнал Genesis GV80 за 6 млн рублей с придомовой парковки во Внуково. В публикации сказано, что автомобиль быстро нашли благодаря сигнализации с геолокацией.

«112» добавил, что в феврале прошлого года Архипов увел из двора дома на Окской в Москве Hyundai Palisade. По данным канала, машину нашли на стоянке в поселке Семиврага Домодедовского округа.

О задержании Архипова стало известно в четверг, 17 июля. По данным Telegram-канала Mash, жертвой актера стала воспитательница московского детского сада, которая обнаружила пропажу своего транспортного средства, выйдя вечером во двор.

До этого в США школьник в возрасте 12 лет совершил серию угонов автомобилей в штате Мичиган. Подросток продал одну из машин за $30 (2,3 тысячи рублей). Месяц он скрывался от полиции, но был пойман в ходе засады. Согласно информации правоохранительных органов, подросток вдохновлялся персонажами видеоигры Grand Theft Auto, где игрок выполняет различные криминальные задания.