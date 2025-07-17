Актера известного сериала задержали за угон машины

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве правоохранительные органы задержали актера Максима Архипова, известного по роли в популярном сериале «Морские дьяволы». По данным канала, поводом для задержания стало подозрение в угоне автомобиля Toyota RAV4 на территории поселения Внуковское.

По данным Mash, следователи установили, что инцидент произошел год назад. Канал добавляет, что потерпевшей оказалась воспитательница московского детского сада, которая обнаружила пропажу своего транспортного средства, выйдя вечером во двор.

Ранее в Чикаго 38-летний Джереми Очоа угнал заведенный автомобиль, в котором находился семимесячный младенец. Инцидент произошел на заправке в районе Норт-Лондейл. Преступник выкинул ребенка из салона, пристегнутого к автокреслу, и бросил его возле церкви в четырех милях от места угона. Младенец остался жив, сейчас он находится с родителями.

До этого в США школьник в возрасте 12 лет совершил серию угонов автомобилей в штате Мичиган. Подросток продал одну из машин за $30 (2300 рублей). Месяц он скрывался от полиции, но был пойман в ходе засады. Согласно информации правоохранительных органов, подросток вдохновлялся персонажами видеоигры Grand Theft Auto, где игрок выполняет различные преступные задания.