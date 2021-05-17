Умер режиссёр Николай Малецкий

https://static.news.ru/photo/df6fff64-b707-11eb-9b7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни. Причина смерти деятеля культуры не сообщается.

На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича. <...> Приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России 17 мая.

Николаю Леонидовичу было 75 лет. За свою кинокарьеру он работал над более 25 фильмами в качестве режиссёра. Кроме того, Малецкий выступал и в роли сценариста, чаще — документальных фильмов. Зрителям он известен по кинолентам «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся...» и другим. Также преподавал теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и режиссуру кино и телевидения в институте телевидения.

Ранее стало известно, что 15 мая в Белграде на 90-м году жизни скончался сербский певец и композитор Джордже Марьянович. Причиной смерти, по информации агентства, стало заражение коронавирусом.