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Умер режиссёр Николай Малецкий

14:43, 17 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни. Причина смерти деятеля культуры не сообщается.

На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича. <...> Приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России 17 мая.

Николаю Леонидовичу было 75 лет. За свою кинокарьеру он работал над более 25 фильмами в качестве режиссёра. Кроме того, Малецкий выступал и в роли сценариста, чаще — документальных фильмов. Зрителям он известен по кинолентам «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся...» и другим. Также преподавал теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и режиссуру кино и телевидения в институте телевидения.

Ранее стало известно, что 15 мая в Белграде на 90-м году жизни скончался сербский певец и композитор Джордже Марьянович. Причиной смерти, по информации агентства, стало заражение коронавирусом.

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