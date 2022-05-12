Умер режиссёр и актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Гришко

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Умер главный режиссёр и художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко. Ему было 70 лет. О его смерти в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Его уход — огромная утрата для отечественного искусства, — написал парламентарий.

По словам Хинштейна, в последнее время Гришко сильно болел, это и стало причиной смерти. Чем именно болел режиссёр, депутат не уточнил.

Валерий Гришко родился в 1951 году в городе Ясиноватая Донецкой области Украины. В 1972 году окончил отделение «режиссёр народного театра» Ленинградского института культуры имени Крупской. После армии поступил на режиссёрское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии на курс Георгия Товстоногова. Окончил его в 1979 году.

В качестве режиссёра поставил более 60 спектаклей в России и за границей. Среди его работ «Амадеус», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Завтра была война», «Полёт над гнездом кукушки» и другие.

Также в качестве актёра снимался в кино и сериалах: «Улицы разбитых фонарей-5» (2003), «Опера. Хроники убойного отдела-2» (2005), «Литейный, 4» (1-й сезон, 2008), «Морские дьяволы-2» (2007), «Левиафан» (2014) и других. Всего на его счету более 50 киноработ.

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