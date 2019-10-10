https://static.news.ru/photo/a038959a-eb5c-11e9-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МУЗЕЙ КОШКИ =^.^=/vk.com

Автор серии картин «Петербургские коты» и эмблемы Музея кошки Владимир Румянцев ушёл из жизни в Северной столице. Ему было 62 года.

9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы дружили котами десять лет, — говорится на странице музея в соцсети « ВКонтакте ».

Причина смерти живописца не раскрывается.

Как писал News.ru, ранее в Лондоне умер бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов. Банкир ушёл из жизни в возрасте 61 года. В последние годы он был тяжело болен.