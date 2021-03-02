16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

100-балльник «Ну-ка, все вместе!» решил повторить свой результат в финале

18:57, 02 марта 2021 17
Гарик Зебелян Гарик Зебелян Фото: ugarstarr/instagram.com

Певец Гарик Зебелян, который впервые за три сезона «Ну-ка, все вместе!» набрал 100 баллов из 100, решил повторить свой результат в финале. 16-летний исполнитель признался, что не ожидал лестных отзывов от Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова.

Мне было очень приятно. Но я ни в коем случае не зазнался и не перестал работать над собой. Наоборот, стал делать это с удвоенным рвением. Да, сейчас я переживаю, как выступлю в финале, потому что я не могу опустить планку ниже, — сказал Зебелян порталу Teleprogramma.pro.

Ранее продюсер проекта в интервью NEWS.ru объяснила, почему в жюри шоу сидят сёстры Зайцевы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео