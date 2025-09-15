Рак, дружба с Пугачевой, связь с Захаровым: как живет Кира Прошутинская

Сегодня, 15 сентября, телеведущей и популярному в 90-х продюсеру Кире Прошутинской исполняется 80 лет. Она училась вместе с певицей Аллой Пугачевой и впоследствии поддерживала звезду. Прошутинская была одной из создательниц современного телевидения. Сейчас она много времени проводит с семьей. Как живет Кира Прошутинская — в материале NEWS.ru.

Как Кира Прошутинская пришла на телевидение

Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года. Отец работал инженером. По линии бабушки у Киры Александровны есть дворянские корни. Прошутинская росла очень артистичным ребенком, мечтала стать или журналистом, или актрисой.

После школы она поступила на журфак МГУ и сразу попала в студенческий театр, которым руководил режиссер Марк Захаров. Она получила все главные роли в его спектаклях. Марк Захаров считал студентку перспективной актрисой. Мать Прошутинской была против, так как считала, что дочь должна получить серьезную профессию. Так Кира Александровна стала журналистом.

Когда Прошутинская училась только на втором курсе, ей повезло и она попала на Центральное телевидение (ЦТ) СССР, где стала ведущей программы «Клуб искателей». После института Киру Александровну пригласили в редакцию Центрального телевидения Гостелерадио, где она работала в качестве корреспондента. Буквально через четыре года Прошутинская заняла должность заместителя главного редактора. Она разработала концепцию и вела первое шоу на советском телевидении под названием «А ну-ка, девушки!».

Кира Прошутинская во время съемок телепрограммы-конкурса «А ну-ка, девушки!» Фото: Виктор Великжанин/ТАСС

В 1988 году Прошутинская вместе с третьим мужем Анатолием Малкиным создали первую независимую телекомпанию «Авторское телевидение». Они запустили успешные проекты: «В поисках утраченного», «Мы», «Старая квартира», «Мужчина и женщина», «Народ хочет знать», «Времечко», «Взгляд».

Личная жизнь Киры Прошутинской

Впервые Прошутинская вышла замуж в 19 лет за старшекурсника журфака по имени Владислав. После свадьбы она забеременела. До самых родов Кира Александровна продолжала вести эфиры. У нее родился сын Андрей. Через семь лет брак Прошутинской распался.

Вторым мужем Киры Александровны стал дипломат Леонид Сапрыкин. Он заменил ее сыну отца. Вместе с Сапрыкиным Прошутинская перебралась в Мали, где руководила клубом художественной самодеятельности. Там она очень скучала по Москве и работе. Через семь лет жизни в браке телеведущая влюбилась. Она честно рассказала все супругу и ушла от него. Прошутинская до сих пор считает себя виноватой в том, что развалила брак.

Анатолий Малкин и Кира Прошутинская Фото: ТАСС/Юрий Машков

В третий раз Кира Александровна вышла замуж за режиссера Александра Малкина, с которым познакомилась на телевидении. Они вместе создали телекомпанию «Авторское телевидение». Малкин и Прошутинская были рядом друг с другом и на работе, и дома.

В 2010 году у телеведущей диагностировали онкологию. Она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. Ей удалось добиться ремиссии. Супруг был рядом с Кирой Александровной во время всех испытаний. Эта борьба за жизнь жены сильно сказалась на их отношениях. В 2012 году они оформили развод.

Дружба с Пугачевой

Прошутинская училась с Пугачевой в одном классе. Они подружились. Алла Борисовна поддерживала Киру Александровну, пока она боролась с онкологическим заболеванием. В интервью изданию «МК» в 2024 году Прошутинская защищала Пугачеву, отвечая на вопросы об эмиграции и высказываниях подруги.

«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, еще со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах… Пугачева никогда не была и не будет врагом своей родины, которая ей столько дала и которой она с благодарностью столько лет отдавала себя!» — сказала ведущая.

Смотрела ли Прошутинская недавнее интервью Пугачевой, где певица заявила, что родина ее предала, неизвестно. Кира Александровна не дает интервью и комментарии.

